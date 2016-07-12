Аваков "поки не має офіційних заяв" щодо відставки Деканоідзе, про чутки знає

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС заявив журналістам в Києві.

“Я чув, що в пресі ширяться такі чутки. Я поки не маю ніяких офіційних заяв з цього питання”, - сказав Аваков.

Читайте такожДеканоідзе відреагувала на ДТП у Харкові, в якому нібито з вини патрульних загинуло молоде подружжя

Зауважимо, що раніше цю інформацію ЗМІ також спростовувала і сама Деканоідзе, пообіцявши при цьому відразу поінформувати суспільство, якщо вона або хтось інший прийме рішення про її відставку.