Аваков "поки не має офіційних заяв" щодо відставки Деканоідзе, про чутки знає

13:01, 12 липня 2016
Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков називає чутками інформацію, яка поширюється в ЗМІ, щодо відставки голови Національної поліції Хатії Деканоідзе.

/ Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС заявив журналістам в Києві.

“Я чув, що в пресі ширяться такі чутки. Я поки не маю ніяких офіційних заяв з цього питання”, - сказав Аваков.

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Зауважимо, що раніше цю інформацію ЗМІ також спростовувала і сама Деканоідзе, пообіцявши при цьому відразу поінформувати суспільство, якщо вона або хтось інший прийме рішення про її відставку.

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