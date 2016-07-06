Аваков про звільненого наркоборця Киву: Ідеальний на війні, для мирного життя він не дуже підходить
Глава МВС Арсен Аваков розповів, чому все ж таки звільнив Іллю Киву, колишнього главу департаменту з боротьби з наркозлочинністю.
Міністр внутрішніх справ досить довго і наполегливо розводив Киву в конфлікті з Хатією Деканоїдзе, головою Нацполіції, передає "Українська правда".
"Коли Кива вивозив мирних людей із Дебальцевого, коли там "шмаляло" колом, він усім підходив. Коли Кива був комендантом у Волновасі і керував військовим підрозділом, він усім підходив. Коли військові дії закінчились, і відчайдушний Кива прийшов на роботу в мирний Київ, він став багатьом незручний. Я ж своїх людей не кидаю", - розповів Аваков.
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За словами глави МВС, Кива - людина-воїн, ідеальний на війні, для мирного життя з його якостями характеру він не дуже підходить.
"Ті справи, які вже пішли після нього, які вийшли на затримання великої партії наркотиків в Нідерландах, це були наші і його особисто напрацювання", - стверджує Аваков.
Крім того, міністр внутрішніх справ побажав везіння Киві, який зараз балотується в депутати на позачергових виборах по Херсонській області.