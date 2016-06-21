Деканоідзе пояснила, чому поліція досі корумпована

Про це вона сказала, виступаючи перед правоохоронцями, передає канал "112 Україна".

"На жаль, мушу сказати, що нам не вдалося поки скасувати всі корупційні складові. Тому що перше – мотивація, якої немає у поліцейських. Друге - це технічне обладнання, коли кожен поліцейський не відчуває себе гідно, нема форми і машини і так далі. Третє - коли немає цілісності в правоохоронній системі для того, щоб хоч розуміти, що кожна людина, починаючи з рядового співробітника, пережила таку ментальну трансформацію, що так, ми зараз працюємо по-новому, а працюємо по-новому - це означає, що не тільки поліція повинна працювати по новому, а і вся правоохоронна система", - заявила Деканоідзе.

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При цьому, за словами глави Нацполиции, довіра громадян до її структурі знаходиться на високому рівні.

"Довіра у Національної поліції України – це десь близько 48%. Коли у нас було в історії, коли довіра у міліції була близько 50%? Ніколи. Довіра у міліції була десь 5-6%. Зараз люди нам довіряють, але я усвідомлюю і вся наша команда усвідомлює, що якось вже треба виправдовувати цю довіру, коли кожна людина розуміє, що поліція, чоловік у формі захищає і виправдовує їхні надії", - заявила вона.