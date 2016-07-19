Призначено нового прокурора Луганської області

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Сторожук наголосив, що перед новим керівником прокуратури області стоїть завдання подолати проблемні питання регіону, серед яких боротьба з контрабандою та корупцією.

Крім того, особливої уваги потребує перевірка використання бюджетних коштів, призначених для відновлення регіону, підкреслив Сторожук.

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Володимир Янко народився 7 січня 1968 року в смт Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1994 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка.

В органах прокуратури працює з лютого 1994 року. За цей час обіймав посади слідчого з особливо важливих справ; прокурора району та заступника прокурора Івано-Франківської області. З 5 січня 2014 року був прокурором Закарпатської області.