Верховна Рада сьогодні хоче послухати Єханурова і Огризка

Верховна Рада сьогодні хоче заслухати міністра оборони Юрія Єханурова та міністра закордонних справ Володимира Огризка щодо умов тимчасового перебування іноземних кораблів на території України.

Депутати розглянуть зареєстрований Партією регіонів проект постанови про звільнення з посади міністра закордонних справ Володимира Огризка. Їх не влаштовує незаконний, на думку регіоналів, вхід кораблів американських військово-морських сил у бухту Севастополя.

Не задоволені вони і роботою міністра оборони Юрія Єханурова.

У БЮТ ініціативи про відставку міністрів не підтримують.

ICTV