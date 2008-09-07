Житомирський губернатор побоюється впливу подій у Києві на область

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА не виключає, що події у парламенті можуть віддзеркалитись у залі засідань обласної ради, що, в свою чергу, вплине на стабільність і політичну, і економічну в регіоні.

Про це УНІАН повідомили прес-служби Житомирської ОДА.

Ю.ЗАБЕЛА також вважає неможливою коаліцію між БЮТ і Партії регіонів.

"Керівник області підтвердив слова Президента: Конституцію в Україні ніхто не відміняв, відтак, якщо за 10 днів не буде сформовано коаліцію, Верховну Раду знову переобиратимуть", - сказано у повідомленні прес-служби.

У ньому також зазначається, що губернатор Житомирщини вважає необхідним в регіоні зберегти команду і стабільність, а не сприяти підсилюванню конфронтації між окремими політичними силами. Ю.ЗАБЕЛА вважає можливе переформатування більшості у Житомирській облраді як "пряме віддзеркалення парламентського" (наразі більшість у Житомирській облраді становлять БЮТ, НСНУ та СПУ).

"На жаль, події у парламенті не можуть не віддзеркалитись у залі засідань обласної ради, що, в свою чергу, вплине на стабільність і політичну, і економічну у регіоні", - наголосив Ю.ЗАБЕЛА. При цьому він висловив припущення, що на найближчі парламентські вибори варто очікувати вже у грудні цього року.