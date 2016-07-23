ГПУ перевіряє інформацію про організацію Трояном стеження за Шереметом, є кримінальне провадження - Луценко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112. Україна".

Луценку було задане питання, чи може він підтвердити чи спростувати інформацію щодо стеження Трояна за Шереметом та керівником видання "Українська правда", Оленою Притулою.

"Можу відразу сказати, що ми перевіряємо цю інформацію. Є відповідне кримінальне провадження. Йде перевірка", - сказав він.

Нагадаємо, 22 липня Міністерство внутрішніх справ видало заяву, у якій спростувало інформацію "інтернет-ресурсів із сумнівною репутацією" про причетність Трояна до організації незаконного спостереження "за журналістами, високопосадовцями та керівництвом Нацполіції".

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що об'єктом такого стеження, окрім Шеремета, нібито була й начальниця Трояна - Хатія Деканоідзе.

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Разом з тим у заяві МВС не містилося спростування факту такого стеження.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.

Сьогодні Луценко заявив, що ключовою версією вбивства вважається помста за професійну діяльність Шеремета.