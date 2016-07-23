У Мінську прощаються з журналістом Шереметом (подія завершилася)

У Мінську проходить церемонія прощання з загиблим у Києві журналістом Павлом Шереметом.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо «Свобода».

Церемонія прощання розпочалася у Храмі Всіх святих об 11:00 за місцевим часом і буде тривати до 14:00. Поховають журналіста на Північному кладовищі о 14:30.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

До розслідування вбивства підключилося і ФБР.

Напередодні церемонія прощання з Шереметом пройшла у Києві.