МВС каже, що перший заступник голови Нацполіції Троян не причетний до стеження за Шереметом та Деканоідзе

Про це повідомляє департамент комунікацій МВС.

«Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності, вводить в оману суспільство та розповсюджується з метою негативно вплинути на репутацію Вадима Трояна та систему Національної поліції України в цілому. Жодних внутрішніх розслідувань з цього питання у відомстві не проводиться», - йдеться в повідомленні.

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МВС звертається до журналістів "з проханням не розповсюджувати непідтверджені факти з сумнівних інтернет-ресурсів, а оперувати лише офіційною інформацією".

Днями деякі сайти повідомляли, що Троян начебто організував стеження за головою Національної поліції Хатією Деканоідзе та за журналістом "Української правди" Павлом Шереметом, який загинув 20 липня внаслідок вибуху автомобіля.