Луценко: ключова версія вбивства Шеремета - помста за професійну діяльність

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі «112 Україна».

«З першої хвилини були задіяні всі можливості правоохоронної системи. Наразі слідство розглядає всі версії, але ключовою вважається помста за професійну діяльність Павла», - заявив він.

Луценко зазначив, що зараз відбуваються першочергові слідчі дії.

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«Отримуємо покази тих, хто проживав в цьому районі. Опитуємо свідків, в тому числі і сумновідомого російського каналу, який постійно перший приїжджає на місця несподіваних вбивств. Опитуємо також близьких Павла», - додав Луценко.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.

«В понеділок плануємо заслухати перші дані від працівників ФБР США, які долучені в якості фахівців до вибухотехнічної експертизи, також до автотехнічної експертизи», - заявив також Луценко.