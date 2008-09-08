Тимошенко викликають до Генпрокуратури на допит

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що одержала повістку з Генеральної прокуратури на 11 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції в Києві для регіональних і центральних ЗМІ.

«На сьогоднішній день внаслідок цих дій (звернення СБУ до Генпрокуратури щодо фактів про національну зраду прем`єр-міністра – УНІАН) відкрито всі оперативно-розшукові справи проти керівника мого секретаріату, проти керівника моєї служби, проти прем`єр-міністра, проти великої кількості людей, які працюють в уряді», - сказала вона.