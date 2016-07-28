Савченко відповіла авторам петицій про позбавлення її мандата і звання Героя України

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Мені здається, що все це - наша політика. У нас, на жаль, не політика, а політиканство, на жаль, все це прийняло таку несерйозність. Це як атракціон. Якби там було ще дві петиції, я б ще зрозуміла. Якщо їх 20, то не вважаю за необхідне навіть читати. Мені все одно. Мені здається, що це від того, що людям нема чого робити. Той, хто зайнятий справою, дурницями не страждає", - сказала Савченко

Відзначимо, на сайті президента України зареєстровано близько 20 петицій, що стосуються Савченко. Основні вимоги їх авторів – позбавити Савченко мандата народного депутата і звання Героя України.