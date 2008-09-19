Ющенко докладе всіх зусиль, щоб ВР працювала

Президент України Віктор ЮЩЕНКО докладатиме всіх зусиль, щоб парламент продовжував працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи матиме глава держави право розпустити парламент вже 3 жовтня, оскільки Конституційний Суд визнав неконституційним і припинив чинність тимчасового регламенту ВР.

«Президент робитиме все, щоб Верховна Рада поточного скликання працювала», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що в питанні реалізації свого права по достроковому припиненню повноважень ВР Президент використовуватиме всі політичні, організаційно-правові, конституційні важелі для того, щоб парламент працював і виконував свою законодавчу функцію.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що Президент має право, а не обов’язок розпускати парламент на підставах, визначених в Основному Законі.

Вона висловила подив з приводу ухвалення вчора парламентом в першому читанні законопроекту, яким встановлюється кримінальна відповідальність для Президента за розпуск парламенту на непередбачених Конституцією підставах.

«Я вам скажу, що цей закон, як і багато інших, прийнятих ВР останнім часом, містить цілий ряд ознак неконституційності», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Зокрема, вона нагадала, що відповідно до Конституції розпускати парламент має право виключно Президент, а притягувати його до кримінальної відповідальності можна також виключно на підставі положень Конституції (стаття Основного Закону по імпічмент).

«У вчорашньому законопроекті, крім злоби народних депутатів, здається, немає ніякої рації», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, додавши, що в законі більше політики, ніж права.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада України у першому чинні ухвалила проект закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)”, внесений народними депутатами Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партія регіонів), Андрієм ПОРТНОВИМ та Святославом ОЛІЙНИКОМ (БЮТ).

Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконний розпуск парламенту. “Узурпація державної влади шляхом дострокового припинення повноважень Верховної Ради України у спосіб, що суперечить Конституції України, – караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років”, сказано у проекті закону.