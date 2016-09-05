Бурбак: У керівників "Батьківщини" та Опоблоку однакові тези
Виступи керівників Опоблоку та "Батьківщини" під час Погоджувальної ради свідчать, що вони працюють за однаковими темниками. Про це сказав Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами.
"Сьогодні почув виступ керівників фракції "Батьківщина" і Опоблоку – у них однакові темники, однакові тези. І ми розуміємо, звідки їх присилають. Прикро, що Юлія Володимирівна втратила такий медійний майданчик – вона вчора не змогла виступити на "Інтері", - зазначив Максим Бурбак.
Читайте такожБурбак пропонує притягнути до відповідальності депутатів, які співпрацювали з російськими пропагандистами
На думку Голови фракції "Народний фронт", вимоги лідерки віднедавна опозиційної фракції про негайне оприлюднення меморандуму з МВФ є недоречними, оскільки зараз найголовніше питання - захист країни від російського агресора.
"Це чергове розхитування ситуації. Про оборону і зовнішню агресію не згадав жоден керівник фракцій, окрім "Народного фронту". Ми наполягаємо, що найголовніше – захист нашої держави. І паралельно можемо говорити про реформи, про меморандум, про їх публічне обговорення", - наголосив Максим Бурбак.
"Хочу сказати у відповідь на критику колишнього прем’єр-міністра, яка підписала такі важливі газові угоди в 2009 році, які пішли на "користь" економіці України – про те, що коли прийшов Уряд Яценюка в 2014 році, на казначейському рахунку було 108 тисяч грн, в квітні 2016 – близько 40 млрд грн. Це цифри, які треба порівнювати", - підкреслив Бурбак.
Він відзначив, що "Народний фронт" завжди підтримував рішення про підвищення видатків на обороноздатність країни, збільшення фінансування військовослужбовців.