Бурбак: У керівників "Батьківщини" та Опоблоку однакові тези

"Сьогодні почув виступ керівників фракції "Батьківщина" і Опоблоку – у них однакові темники, однакові тези. І ми розуміємо, звідки їх присилають. Прикро, що Юлія Володимирівна втратила такий медійний майданчик – вона вчора не змогла виступити на "Інтері", - зазначив Максим Бурбак.

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На думку Голови фракції "Народний фронт", вимоги лідерки віднедавна опозиційної фракції про негайне оприлюднення меморандуму з МВФ є недоречними, оскільки зараз найголовніше питання - захист країни від російського агресора.

"Це чергове розхитування ситуації. Про оборону і зовнішню агресію не згадав жоден керівник фракцій, окрім "Народного фронту". Ми наполягаємо, що найголовніше – захист нашої держави. І паралельно можемо говорити про реформи, про меморандум, про їх публічне обговорення", - наголосив Максим Бурбак.

"Хочу сказати у відповідь на критику колишнього прем’єр-міністра, яка підписала такі важливі газові угоди в 2009 році, які пішли на "користь" економіці України – про те, що коли прийшов Уряд Яценюка в 2014 році, на казначейському рахунку було 108 тисяч грн, в квітні 2016 – близько 40 млрд грн. Це цифри, які треба порівнювати", - підкреслив Бурбак.

Він відзначив, що "Народний фронт" завжди підтримував рішення про підвищення видатків на обороноздатність країни, збільшення фінансування військовослужбовців.