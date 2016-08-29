Медведєв пригрозив "захищати" росіян по всьому світу, "як це було у Південній Осетії та Криму"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході Всесвітнього форуму «В єдності з Росією».

«Ми будемо відстоювати ваші права та інтереси у будь-якій точці світу, захищати від дискримінації, від утисків з боку місцевої влади або організацій, якщо це буде необхідно, сприяти у вирішенні соціальних питань, включаючи пенсійні питання і питання медичного страхування, допомагати іншими можливими способами», - наголосив Медведєв.

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«Ми повинні захищати своїх людей, своє громадянство, свою історію і культуру. І скажу таку, може, дещо пафосну річ, але вона, мені здається, дуже важлива: я хочу, щоб ви, як і всі інші громадяни нашої країни, відчували кожну хвилину, що за вами стоїть Російська Федерація – країна, яка не залишала і не залишить, як це було і в Південній Осетії, і в Криму», - додав він.

При цьому Медведєв заявив, що російські співвітчизники «самі становлять потужну силу, з думкою якої закордонна влада не може не рахуватися».