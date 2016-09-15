Виділення МВФ чергового траншу свідчить про відновлення довіри до України - Гройсман

Про це написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Я вітаю рішення МВФ про виділення Україні чергового траншу. Це - свідчення того, що довіра до України відновлюється. Для нашого уряду дуже важливо і те, що на відновлення співпраці з МВФ ми змогли вийти усього за декілька місяців", - повідомив Гройсман.

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Прем'єр запевняє, що транш фонду є не просто потрібною економіці допомогою, а ще й сигналом для іноземних інвесторів, що в економіку України можна і потрібно вкладати гроші.

"Стабілізація економічної ситуації дозволяє нам ставити питання про підвищення соціальних стандартів і минулого тижня, при формуванні бюджету, ми такі рішення уже заклали", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд завершив Другий перегляд програми співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) і схвалив виділення нашій країні третього кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.