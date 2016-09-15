ВРЮ рекомендувала Порошенку звільнити скандальну суддю Царевич

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 13 членів ВРЮ, проти - 2.

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Розгляд справи Царевич тривав понад 4 години.

У висновках доповідача з цієї справи йдеться про те, що суддя Царевич у січні 2014 року прийняла низку ухвал про позбавлення права керування транспортними засобами на термін 6 місяців громадян нібито за невиконання ними вимоги інспектора Державтоінспекції про зупинку транспортного засобу.

Однак суддя Царевич проігнорувала те, що всі протоколи про порушення правил дорожнього руху були складені зі значними порушеннями, не взяла до уваги покази свідків, які стверджували, що та чи інша особа не перебувала в тому місці, де їй приписують порушення правил дорожнього руху.

Також суддя Царевич під час розгляду цих адміністративних справ визнала свідками осіб з боку Державтоінспекції, які не могли бачити, зупинився водій на вимогу інспектора, чи ні.