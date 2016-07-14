ВРЮ відкрила дисциплінарні справи проти чотирьох суддів за рішення щодо активістів Майдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні.

Зокрема, дисциплінарну справу відкрито стосовно судді Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка. Зазначається, що під час розгляду дисциплінарної справи ВРЮ буде надано оцінку діям судді Кицюка при винесенні ним 16 січня 2014 року постанови про притягнення учасника Автомайдану Сергія Пояркова до адміністративної відповідальності та застосування до нього найбільш тяжкого адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців.

Також дисциплінарну справу відкрито стосовно судді Дніпровського районного суду Києва Олександра Федюка. Під час її розгляду буде надано оцінку діям Федюка при постановленні низки ухвал від 19 лютого 2014 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасникам масових акцій протесту, затриманих у центрі Києва після подій 18 лютого 2014 року.

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Крім того, ВРЮ ухвалила рішення відкрити дисциплінарні справи стосовно судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Олега Мельника та судді Ірпінського міського суду Київської області Дмитра Чернова.

Під час розгляду дисциплінарної справи ВРЮ буде надано оцінку діям суддів Мельника та Чернова при розгляді адміністративних справ про притягнення до адмінвідповідальності учасників Автомайдану за статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на три місяці.

Як повідомляв УНІАН, раніше дисциплінарна секція Вищої ради юстиції рекомендувала до звільнення суддю Печерського районного суду міста Києва Оксану Царевич за порушення присяги судді.

Царевич підозрюють у винесені завідомо неправосудних постанов про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан».