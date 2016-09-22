Викритого у вимаганні $500 тисяч хабара члена ВРЮ вирішили відправити у відпустку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив голова ВРЮ Ігор Бенедисюк.

У рішенні йдеться про те, що Генпрокуратура не надала доказів порушення присяги Гречківським.

Крім того, Вища рада юстиції взяла до відома прохання Гречківського про тимчасове відсторонення його від членства.

Як пізніше на прес-конференції пояснив голова ВРЮ, імовірніше, мова йтиме про відпустку Гречківського на період розслідування його справи.

Читайте такожГенпрокуратура вручила підозру члену ВРЮ в намаганні отримати хабар у півмільйона доларів

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення. "Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - сказав генпрокурор.

Пізніше стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського. Йому висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство). Сьогодні Печерський районний суд м. Києва має обрати йому запобіжний захід.

Крім того, заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська звернулася до Вищої ради юстиції з пропозицією ініціювати припинення повноважень члена ВРЮ Павла Гречківського за порушення присяги.

Нагадаємо, що Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів.