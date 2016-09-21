"Ще одна велика риба": Луценко розповів про викриття члена ВРЮ, який вимагав $500 тисяч хабара (фото)

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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"Ще одна велика риба. Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом К СБУ викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. дол. за незаконний вплив на судове рішення. Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. дол.", - зазначив він.

Луценко додав, що підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.