"Ще одна велика риба": Луценко розповів про викриття члена ВРЮ, який вимагав $500 тисяч хабара (фото)
17:21, 21 вересня 2016Політика
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Департамент справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України разом з Департаментом "К" Служби безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. дол. за незаконний вплив на судове рішення.
Член ВРЮ погорів на хабарі / facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
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"Ще одна велика риба. Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом К СБУ викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. дол. за незаконний вплив на судове рішення. Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. дол.", - зазначив він.
Луценко додав, що підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.
Член ВРЮ погорів на хабарі / facebook.com/LlutsenkoYuri
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