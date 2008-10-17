Луценко отримує інформацію з БЮТ по SMS?

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко дізнався про указ президента про поновлення на посаді голови Печерського райсуду Києва Володимира Колесниченка у четвер з SMS-повідомлення.

Як пише газета "Комерсант-Україна", у четвер вранці, поки члени Кабінету міністрів чекали початку засідання уряду, Луценко, не приховуючи обурення, повідомив присутнім про цей указ, довідавшись про нього з отриманого SMS-повідомлення.

"Печерський суд захопили! Указом президента зняли Отрош (Інна Отрош, голова Печерського районного суду Києва), замість неї іншого призначили", - сказав Луценко, – і міністр хвилин 15-ть обговорювали цю новину, до того як у залу ввійшла прем`єр Юлія Тимошенко, пише газета.

Уже після засідання уряду в одному з коридорів Кабміну кореспондент видання зустріла заступника голови фракції БЮТ Андрія Портнова.

"Ваша SMS-переписка з головою МВС говорить про те, що він із БЮТ заодно?" - поцікавилася вона в нього.

"Ну чому заодно? Не заодно, - почав було відповідати Портнов, після чого, опам`ятавшись, здивовано запитав: - А ви звідки знаєте?"

Однак, не дочекавшись відповіді, Портнов почав сміятися й відмахуватися від кореспондента, чим дав зрозуміти, що розмову закінчено.

Українська правда