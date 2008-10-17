Ющенко скасував власний указ про ліквідацію Окружного адмінсуду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій указ про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

“Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 13 жовтня 2008 року № 922 «Питання мережі та кількісного складу суддів адміністративних судів України», – йдеться в указі № 940 від 17 жовтня.

Також В.ЮЩЕНКО постановив “відновити дію абзацу двадцять сьомого статті 1 Указу Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» та відповідних позицій додатків № 1 і № 3 до зазначеного Указу в редакції, що діяла до внесення змін Указом Президента України від 13 жовтня 2008 року № 922”.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня В.ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва і з 14 жовтня 2008 року утворив Центральний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 37 суддів та Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 22 суддів.

10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.