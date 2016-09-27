Скандального суддю Вовка знову відсторонили від посади

Рішення прийнято 27 вересня 2016 року на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі клопотання Генерального прокурора України, йдеться в повідомленні комісії.

Так, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності Комісія відсторонила Вовка Сергія Володимировича від посади судді Печерського районного суду міста Києва строком на два місяці.

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Загалом, на засіданні комісії було відсторонено 4 суддів.

Окрім Вовка, на один місяць продовжено строк відсторонення судді та голові Бориспільського міськрайонного суду Київської області Сергію Вознюку, судді Печерського райсуду Києва Світлані Волковій та судді Господарського суду Києва Аллі Пригуновій.

Відкладено розгляд питання про відсторонення Лисенка Владислава Вікторовича від посади судді Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Вищий адміністративний суд України скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відсторонення судді Печерського райсуду м. Києва Сергія Вовка від посади судді.

Однак у Генпрокуратурі з рішенням суду не погодились і заявили про намір повторно звернуться до ВККСУ з клопотанням про відсторонення судді Вовка від займаної посади.

Вовк підозрюється у зловживанні службовим становищем і винесенні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі. Зокрема, він відомий тим, що засудив на чотири роки в'язниці екс-міністра внутрішніх справ, нинішнього генпрокурора Юрія Луценка.