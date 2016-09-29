Рада провалила перше ж голосування за звільнення судді

Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови проголосували 160 народних депутатів із 283, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від "Опозиційного блоку" та групи "Відродження" жоден депутат не проголосував на підтримку проекту постанови, а від групи "Воля народу" проголосували лише двоє депутатів, від фракції "Радикальної партії" - один.

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Цим проектом постанови передбачалося відповідно до пункту 5 частини 5 статті 126 Конституції України звільнити Наталію Овчаренко з посади судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (м. Дніпро - УНІАН) у зв’язку з порушенням присяги судді.

Самої Овчаренко під час розгляду питання у сесійній залі не було.