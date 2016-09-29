Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне звільнення суддів (наживо)

У порядку денному засідання Ради стоїть лише одне питання – звільнення суддів.

Початок роботи Верховної Ради заплановано на 10 ранку.

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Раніше президент України Петро Порошенко звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія із закликом скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту, щоб звільнити суддів за порушення присяги.

Як повідомляв УНІАН, 20 суддів, рекомендованих Вищою Радою юстиції до звільнення за порушення присяги, можуть уникнути відповідальності, якщо Верховна Рада не прийме відповідне рішення до 30 вересня включно.

Поточний тиждень є не пленарним, депутати зберуться на пленарне засідання 4 жовтня, у вівторок.