Верховна Рада звільнила 21 суддю (список)

Як передає кореспондент УНІАН, 12 постанов про звільнення суддів парламент ухвалити не зміг, причому за деякі з них голосування відбувалося по декілька разів.

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Як зазначалося під час розгляду постанов, деякі з цих суддів порушили присягу під час обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою активістам Майдану, а також ухвалюючи рішення про позбавлення громадян прав на керування автомобілями за поїздки до резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір'я».

Низкою постанов під № 3581, відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України, звільняються: суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова, суддя Вищого адміністративного суду України Олександр Гаманко, суддя Святошинського районного суду Києва Алла Домарацька, суддя Солом'янського районного суду Києва Олена Калініченко та суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Анатолій Левченко.

Крім того, звільняються суддя Києво-Святошинського районного суду Києва Володимир Лисенко, суддя Апеляційного суду Харківської області Тетяна Меркулова, суддя Вищого господарського суду України Станіслав Мирошниченко, суддя Апеляційного суду Києва Марія Приндюк, суддя Червонозаводського районного суду Харкова Ірина Прошутя та суддя Київського районного суду Одеси Сергій Рева.

Також звільняються суддя Київського апеляційного господарського суду Лідія Рєпіна, суддя Шевченківського районного суду Києва Наталія Сіромашенко, суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Віктор Степаненко, суддя Деснянського районного суду Києва Ірина Татаурова, суддя Генічеського районного суду Херсонської області Валентина Хоменко та суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Неля Цибра.

Депутати звільнили також суддю Святошинського районного суду Києва Аллу Чалу, суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука та суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Валерія Швеця.

Крім того, відповідно до постанови №4011, у зв’язку з порушенням вимог щодо несумісності звільняється суддя Вищого господарського суду України Віктор Татьков.

Водночас, у сесійній залі не знайшлося необхідної кількості голосів для звільнення за порушення присяги з посади судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (Дніпра - УНІАН) Наталії Овчаренко та судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Олександра Пироженка.

Також не вдалося звільнити суддю Дніпровського районного суду Києва Віталія Марцинкевича, суддю Солом’янського райсуду Києва Аллу Демидовську та суддю Приморського районного суду Одеси Світлану Нікітіну.

Не звільнений також суддя Дарницького районного суду Києва Сергій Пойда, судді Апеляційного суду Києва Людмила Бартащук, Олександр Бець та Ольга Єфімова.

Крім того, не були звільнені з посад суддя Кіровського районного суду Дніпропетровська (Дніпра - УНІАН) Олег Ходасевич, суддя Апеляційного суду Києва Світлана Коваль, а також суддя Солом’янського райсуду Києва Андрій Макуха.