Гройсман завтра відвідає Львівську область

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, на Львівщині глава уряду візьме участь у церемонії відкриття заводу електрообладнання і автозапчастин компанії Fujikura.

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У рамках поїздки Гройсман також зустрінеться із паралімпійцями - учасниками і переможцями Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро та ознайомиться з ходом будівництва-реконструкції дороги Н13 Львів - Самбір - Ужгород.