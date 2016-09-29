Гройсман завтра відвідає Львівську область
18:27, 29 вересня 2016Політика
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман завтра здійснить робочу поїздку до Львівської області.
У рамках поїздки Гройсман також зустрінеться із паралімпійцями - учасниками і переможцями Паралімпіади в Ріо / УНІАН
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, на Львівщині глава уряду візьме участь у церемонії відкриття заводу електрообладнання і автозапчастин компанії Fujikura.
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У рамках поїздки Гройсман також зустрінеться із паралімпійцями - учасниками і переможцями Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро та ознайомиться з ходом будівництва-реконструкції дороги Н13 Львів - Самбір - Ужгород.
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