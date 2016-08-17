Порошенко завтра здійснить робочу поїздку до Львівської області

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Разом з тим, програму перебування глави держави на Львівщині у прес-службі не повідомляють.

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Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел в Адміністрації Президента, у програмі робочої поїздки Порошенка на Львівщину заплановано перебування у місті Броди.

Тут президент України закладе капсулу на місці будівництва нового заводу французької компанії Nexans у місті, огляне стан ремонту автомобільної дороги «Броди – Радехів – Червоноград», а також відвідає військову частину в Бродах.

Довідка УНІАН. Компанія Nexans відкриє третій завод на Львівщині - в місті Броди.

Nexans – французька компанія виробник кабельно-провідникової продукції. На сьогодні Nexans є другим у світі виробником кабелів. Виробничі потужності розташовані в 40 країнах світу, в складі компанії працює близько 27 тис. співробітників. Загальні продажі сягають 6 млрд євро на рік.

ТзОВ «Електроконтакт Україна», яке є дочірнім підприємством компанії Nexans, уже має два підприємства на Львівщині.

Перший завод Nexans на Львівщині відкрила у місті Перемишляни у 2008 році, другий – у місті Золочів. Завод у Бродах буде найбільшим підприємством концерну Nexans в області.

Востаннє Петро Порошенко був на Львівщині у квітні 2016 року, коли офіційно відкрив завод японської компанії Fujikura.