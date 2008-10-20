У БЮТ кажуть, що до травня вже будуть руїни

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликає політичних лідерів «вгамувати свої політичні амбіції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з лідерами фракцій парламенту.

За словами І.КИРИЛЕНКА, дострокові вибори «роз’єднають еліти, і, можливо, навіки вже пересварять це покоління».

Як сказав лідер фракції БЮТ, «немає іншого виходу, немає інших пропозицій сьогодні, як вгамувати свої політичні амбіції заради примарних якихось постів», «зібрати в кулак волю, зібрати інтелект і разом працювати Президенту, уряду, парламенту, НБУ та місцевим органам влади, щоб відвернути економічну кризу в Україні».

І.КИРИЛЕНКО виступив категорично проти проведення дострокових парламентських виборів, зазначаючи, що «наступна Верховна Рада запрацює не раніше травня», а «до травня тут будуть руїни».