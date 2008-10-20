Тимошенко пропонує затягнути паски вже сьогодні

Кабінет Міністрів підготував проект змін бюджету 2008 року, яким передбачено економію бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу.

«Уряд сьогодні підготував зміни до бюджету на 2008 рік, який передбачає серйозну економію бюджетних коштів і, безумовно, затягування трошки пасків, для того, щоб країна мала нагоду пройти стабільно цю світову фінансову кризу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона наголосила, що уряд схвалив зміни до понад 40 законів України для підтримки національних товаровиробників і боротьби з наслідками світової фінансової кризи.