Лавринович не бачить жодних проблем - Рада може збиратися

Верховна Рада України завтра, 21 жовтня, продовжить свою роботу у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що для відновлення пленарних засідань не потрібно призупиняти дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

«Верховна Рада працює до моменту складення присяги новообраним складом, тому у нас ніяких проблем немає», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.