Наша Україна не з’явилася на розширення коаліції
11:29, 07 вересня 2006Політика
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Планувалася зустріч експертів
Представники «Нашої України» не з’явилися на засідання експертної групи по розширенню парламентської коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 10.00 на засідання прийшли представники Партії регіонів та СПУ.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції “Наша Україна” Анатолій КІНАХ заявив 6 вересня, що на 10.00 четверга планується зустріч експертів, які працюватимуть над текстом коаліційної угоди.
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