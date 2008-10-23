Падіння гривні і світова криза припиняться після виборів у США

Заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО прогнозує, що девальвація гривні і світова криза підуть на спад після закінчення виборів президента США.

Таку думку він висловив сьогодні ввечері в ефірі “5 каналу”.

"Коли світова криза вщухне, - ми чекаємо, що це станеться після виборів президента США, - наприкінці цього року і на початку наступного, як зараз іде попит на долар, потім будуть всі тікати від долара", - зазначив він.

О.САВЧЕНКО зазначив, що тільки-но криза закінчиться, "почнеться дрейф від долара до інших валют, в тому числі і до гривні". "Я вірю, що як тільки закінчаться кризові явища, гривня відіграє своє", - цитує заступника голови НБУ “Українська правда”.

Говорячи про офіційний курс гривні до долара протягом майбутніх місяця-двох, О.САВЧЕНКО сказав: "Він буде наближений до ринкового і зіллється з ним".

"Будуть два курси: курс безготівковий і готівковий. Сподіваюся, через місяць-два він буде менше 6 грн.", - зазначив О.САВЧЕНКО.