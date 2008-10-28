ВР сьогодні має розглянути антикризовий пакет

Верховна Рада сьогодні має розглянути антикризовий законопроект.

Від прийняття антикризових заходів залежить отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду. Управляючий директор фонду повідомив, що Києву бути виділено 16,5 млрд. дол., якщо українська влада вживе заходи з підтримки банківського сектора в умовах світової фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки узгодженого законопроекту щодо подолання в Україні наслідків світової фінансової кризи.

На сьогодні в парламенті зареєстровано шість законодавчих актів, які стосуються даного питання. Робоча група має напрацювати єдиний законопроект, який був би підтриманий в сесійній залі.