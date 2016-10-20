НАЗК відмовилося від ідеї змінити форму електронної декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції не буде вносити змінити у форму електронної декларації під час нинішньої кампанії декларування доходів чиновників, що триватиме до 30 жовтня включно.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні НАЗК за участю ряду народних депутатів та громадських активістів.

Відзначається, що депутати наполягали не повертатись до питання зміни форми декларації до завершення нинішньої кампанії декларування, бо, вважають, що зміна форми фактично зведе нанівець саму ідею декларування, а у НАБУ не буде інструменту для притягнення корупціонерів до відповідальності.

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При цьому, депутати визнали, що в інтерфейсі електронного декларування є певні недоліки, однак для їх усунення не потрібно змінювати юридичні документи, а лише внести зміни в програмне забезпечення.

Крім того, НАЗК вирішило призначити адміністратора системи електронного декларування. Ним стало державне підприємство «Українські спеціальні системи" (УСС), якому НАЗК вже доручило до 25 жовтня розробити свої пропозиції щодо внесення змін в інтерфейс системи електронного декларування.

Нагадаємо, напередодні НАЗК заявило про намір у найкоротші терміни внести зміни у форму електронної декларації.

Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до Закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня. З 1 вересня розширені електронні декларації впродовж 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками та помічниками, члени Кабінету міністрів, заступники міністрів, члени Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ, їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорій "А" та "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу, інші.