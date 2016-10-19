НАЗК вирішило підкорегувати форму е-декларацій

Про це повідомили у прес-служби НАЗК у Facebook за підсумками наради.

Учасники наради обговорили питання відповідності форми електронного декларування як елемента доказовості у притягненні особи до кримінальної відповідальності та доведення умислу особи в ході відкриття провадження щодо неї.

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Також представники Національної поліції наголосили на потребі термінового внесення змін до Закону "Про запобігання корупції" стосовно захисту окремих видів персональних даних членів сімей учасників АТО з метою гарантування їхньої безпеки.

Тож, як йдеться у повідомленні, учасники зустрічі вирішили спільно виробити зміни до форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які будуть затверджені Національним агентством з питань запобігання корупції та зареєстровані в Міністерстві юстиції України найближчими днями.

"Відповідно до цього рішення з метою усунення всіх критичних аспектів подання електронних декларацій в найкоротші терміни буде здійснено технічне корегування форми е-декларації", - підсумували у НАЗК.