Справу щодо військового прокурора сил АТО Кулика передано до суду - НАБУ

Про це Національне антикорупційне бюро України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВійськовому прокурору сил АТО Кулику пред’явлено обвинувачення: справа за судом

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика до суду для розгляду по суті. Як повідомляло НАБУ раніше, обвинувальний акт Кулику вручили 21 жовтня в приміщенні Бюро. Його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 (незаконне збагачення).

Як повідомляв УНІАН, НАБУ у грудні 2015 року розпочало розслідування за підозрою у незаконному збагаченні військового прокурора сил АТО Кулика.

Досудове розслідування встановило, що протягом 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд коштовних об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. Право власності у переважній більшості оформлено на близьких осіб.

Солом’янський райсуд 1 липня на час розслідування справи наклав арешт на майно Кулика: 2 автомобілі, 3 квартири, 2 паркомісця, 1 нежитлове приміщення (тераса) та земельну ділянку.

7 жовтня в НАБУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні проти Кулика. Відтоді стороні захисту детективи НАБУ надали доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.