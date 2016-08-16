Апеляційний суд Києва залишив майно прокурора сил АТО Кулика під арештом

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила в силі постанову Солом'янського районного суду Києва про арешт рухомого і нерухомого майна Кулика.

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Як зазначив перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, постанова про арешт майна Кулика обумовлена досудовим розслідуванням, зокрема тим, що Кулику оголошено підозру через те, що він збагачувався, перебуваючи на різних посадах в органах прокуратури.

Також Грищук додав, що арешт майна є тимчасовою санкцією, яка запобігає відчуженню даного майна, що на сьогодні є речовим доказом. Крім того, зазначив він, потенційно дане майно може підлягати спецконфіскації.

Водночас адвокат Кулика заявив, що арештоване майно належало колишній дружині Кулика і було придбано до того , як Кулик обійняв посаду військового прокурора.

У свою чергу прокурори на сьогоднішньому судовому засіданні наводили докази того, що Кулик і його колишня дружина, попри офіційне розлучення, ведуть спільне господарство та спільно розпоряджаються майном.

Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом набуття прокурором сил АТО у власність активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами (за ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення)).

Досудове розслідування встановило, що протягом 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд коштовних об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. Право власності у переважній більшості оформлено на близьких осіб.

Солом’янський райсуд 1 липня наклав арешт на майно Кулика, зокрема, на 2 автомобілі, три квартири, 2 паркомісця, 1 нежитлове приміщення (тераса) та земельну ділянку на час розслідування справи.