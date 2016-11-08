Бельгія підтримує запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС

Як повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних та європейських справ Королівства Бельгія Дідьє Рейндерс.

"Рейндерс підтвердив, що Україна виконала абсолютно всі зобов'язання плану дій візової лібералізації, і Бельгія готова підтримати позитивне рішення щодо України. Це станеться, щойно в триалозі між європейськими інституціями буде вирішено питання механізму можливого призупинення дії безвізового режиму для третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з Рейндерсом, яка відбулася в рамках робочого візиту Климпуш-Цинцадзе до Брюсселя, вона висловила вдячність бельгійській стороні за непохитну підтримку України, її територіальної цілісності та суверенітету. Також вона поінформувала про ситуацію в Україні, результати здійснюваних президентом та урядом масштабних реформаторських перетворень, насамперед, у сферах судочинства, боротьби з корупцією, децентралізації влади.

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На зустрічі особливу увагу було приділено ситуації на тимчасово окупованих територіях України та стану виконання Мінських домовленостей. Климпуш-Цинцадзе подякувала за те, що Бельгія стала співавтором резолюції України в ООН щодо порушення прав людини в незаконно анексованому Росією Криму.

Віце-прем’єр-міністри України та Бельгії обмінялися думками з актуальних питань співробітництва України з ЄС.

Обидві сторони привітали активізацію політичного діалогу між Україною та Бельгією, у тому числі його парламентського виміру, взаємовигідну співпрацю двох країн у рамках міжнародних організацій, відновлення позитивної динаміки торговельно-економічних відносин, а також значний потенціал двостороннього співробітництва у сфері культури.