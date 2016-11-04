Україна виконала на 200% умови щодо безвізового режиму – депутат Європарламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу за підсумками офіційного візиту делегації депутатів Європарламенту на схід України.

«Я вважаю, ми можемо дуже чітко заявити – Україна виконала на 200% (умови щодо виконання плану дій із візової лібералізації – УНІАН), і зараз це залежить від нас, щоби також ухвалити рішення», – заявив Галер.

При цьому він зазначив, що наразі ситуація залежить не від України або Грузії, а від затвердження механізму призупинення візових режимів із третіми країнами, що наразі обговорюється в рамках європейських інституцій та в країнах-членах ЄС.

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«Ми наполегливо закликаємо з нашого боку, безсумнівно, щоби це було зроблено якнайшвидше», – наголосив Галер.

При цьому він пояснив, що ситуація дуже зрозуміла: «спочатку механізм призупинення, а потім безвізовий режим». Як зазначив Галер, українська сторона була дещо стурбованою після ознайомлення з першим проектом порядку денного пленарної сесії Європарламенту на 21–24 листопада, де не було посилання ані на механізм призупинення, ані на питання візової лібералізації для України та Грузії, але, за його словами, «досі не було завершено формування порядку денного».

«Це лише перший проект, який може бути розширеним або зміненим, й окрім того, це може з’явитися вже в остаточному проекті, який з’явиться в понеділок, 21 листопада», – наголосив Галер.

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Своєю чергою голова підкомітету з питань безпеки та оборони комітету закордонних справ Європарламенту Анна Фотига завірила, що «в рамках чотирьох політичних груп, які були присутніми в Україні, ми абсолютно переконані, що ми одностайні й що ми маємо намір просувати ці питання».

При цьому вона сказала, що «коли процедурні обмежувальні бар’єри є реальністю, політична воля є також реальністю, і ми зробимо усе від нас можливе, щоби домогтися цього».

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що сподівається на внесення до порядку денного Європейського парламенту розгляду питання можливості запровадження безвізового режиму України з ЄС після 7 листопада.