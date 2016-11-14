Журналіст назвав дату обговорення в ЄС "безвізу" для України

Про це на своїй сторінці у Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Візова лібералізація для України буде обговорюватися послами ЄС 17 листопада. Не впевнений, чи вони дадуть зелене світло", - йдеться у повідомленні.

visa lib for #Ukraine will be discussed by EU ambs on Thu (17 Nov). Not sure if they will give green light yet — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 14, 2016

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Ради Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму і надав мандат на початок переговорів між інститутами ЄС.

На переконання президента України Петра Порошенка, Україна отримає рішення про введення безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.