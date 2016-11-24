У ЄС немає компромісу щодо окупації Криму - президент Литви

Про це в інтерв’ю Тижню розповіла президент Литви Даля Грібаускайте.

"В Україні випробовуються межі європейської відданості свободі, принципам суверенітету й територіальної цілісності", - заявила вона.

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За словами Грібаускайте, відкриті канали для комунікації з Росією необхідні, щоб послаблювати напруження. Але можливість співпрацювати в глобальних питаннях, як-от боротьба з міжнародним тероризмом, не може існувати за рахунок України та наших цінностей.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.