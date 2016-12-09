Німеччина направить в Україну своїх військових консультантів

Німеччина відправить до України своїх військових консультантів. Відповідну угоду підписали в четвер, 8 грудня, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов і парламентський державний секретар Міністерства оборони Німеччини Ральф Браукзіпе, повідомляє прес-служба Міноборони України.

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Зазначається, що спеціалісти із Німеччини прибудуть у Національну академію сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові для надання консультаційної допомоги.

В той же час Браукзіпе, це чергове свідчення тісної співпраці, що існує між двома державами.

Як повідомляв УНІАН раніше, США планують розширити військову співпрацю з Україною, зокрема, надати спорядження і технічну підтримку прикордонній службі України.

Зазначається, що нижня палата Конгресу США схвалила виділення Пентагону в наступному фінансовому році 3,42 мільярда доларів у рамках Ініціативи з підтримки безпеки Європи. Планується перейти до переважної підтримки європейських партнерів і союзників США для стримування Російської Федерації.