Конгрес США затвердив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає військову допомогу Україні

Про це йдеться в проекті оборонного бюджету США на 2017 рік, схваленому нижньою палатою Конгресу. Документ був ухвалений переважною більшістю голосів - 375 конгресменів проголосували за, 34 - проти, передає DW.

Загальний запланований бюджет США на 2017 року становить 4,1 трильйона доларів, одна з найбільших статей витрат - оборонна.

Зазначається, що нижня палата Конгресу США схвалила виділення Пентагону в наступному фінансовому році 3,42 мільярда доларів у рамках Ініціативи з підтримки безпеки Європи. Планується перейти до переважної підтримки європейських партнерів і союзників США для стримування Російської Федерації.

Конгрес також передбачив виділення військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів, передає Голос Америки.

Проект бюджету передбачає найбільше за останні 6 років збільшення грошового забезпечення американських військовослужбовців.

Відповідно до законопроекту, ініційованого сенатором Джоном Маккейном, загальний розмір військового бюджету США складе 618,7 млрд доларів.

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Згідно з документом, передбачається також обмежити військове співробітництво між США і РФ. За деякими винятками, кошти з американського оборонного бюджету не можна буде витрачати на жодні двосторонні військові проекти доти, поки РФ не припинить окупацію української території й агресивні дії, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України та членів НАТО.

Другою умовою для відновлення співпраці названо виконання Москвою умов Мінських угод.

У тексті зазначено, що кошти також не можна витрачати на будь-які дії, які можуть сприяти визнанню суверенітету РФ над Кримом.

Раніше у США Конгрес ввів додаткові обмеження для представників дипмісії РФ й ухвалив відповідний документ.