Клімкін сумнівається у можливості домовитись щодо "дорожньої карти" на майбутній "нормандській" зустрічі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом.

“Я поки що досить скептично оцінюю перспективи на завтра домовитись щодо основних питань «дорожньої карти»”, - зазначив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також він додав, що основа проекту «дорожньої карти» виконання Мінських угод має бути затверджена главами МЗС «нормандського формату» до кінця листопада.

Зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення "дорожньої карти" з реалізації Мінських домовленостей відбудеться 29 листопада.