Росія підштовхує Україну визнати "ДНР" та "ЛНР" - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Уважно прочитала всі сьогоднішні заяви Лаврова… Він визнав, що Україна дуже наполегливо і всюди, де тільки може, вимагає звільнити наших громадян у РФ і на окупованих територіях. А потім заявив, що для звільнення заручників потрібно, щоби Київ вів прямі переговори з бойовиками. Мовляв, «тогда всьо у ніх получітся». Тактика Москви зрозуміла й очевидна – нас підштовхують і примушують визнати "рєспубліки", при цьому грають на дуже делікатних речах, на заручниках, на їхніх родинах, яких зараз активно й цинічно втягують у ці процеси…» – написала Геращенко.

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Отже, додала вона, ми маємо зрадити Україну, визнати бойовиків і неіснуючі "рєспубліки": «До цього наполегливо підштовхує Москва, шантажуючи безцінним – життям наших громадян, що перебувають у заручниках. У цьому напряму Москва та її маріонетки розробляють усе більш цинічні сценаріі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Гамбурзі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія і бойовики, які контролюють Донбас, готові до переговорів про обмін полоненими за формулою «всі на всіх».

«Щодо полонених, утримуваних осіб: ми давно і послідовно підписуємося під вимогою або під закликом обміняти «всіх на всіх». На словах сторони конфлікту – і українська влада, і представники Донбасу - підтримують такий підхід», - сказав Лавров.

«Представники Росії і представники Донецька і Луганська до такої роботи готові, сподіваюся, що українська сторона, яка дуже наполегливо ставить ці питання, сяде за стіл і узгодить всі ці деталі, списки та інше», - додав він.

Також він заявив про наявність юридичних можливостей для обміну українців, незаконно утримуваних в РФ.