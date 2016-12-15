Суд у Москві визнав законним продовження арешту Сущенку до 30 січня 2017 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя за підсумками закритого засідання.

"Постанову Лефортовського районного суду залишити без зміни, апеляційну скаргу - без задоволення", - сказав суддя.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

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Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство».

Лефортовський райсуд тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада.

28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року.