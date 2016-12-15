У Москві суд розглядає апеляцію на продовження арешту українського журналіста Сущенка

10:41, 15 грудня 2016
Суспільство
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Московський міський суд розпочав розгляд апеляції на продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка.

Засідання проходить у закритому режимі / Фото УНІАН

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, засідання проходить у закритому режимі, журналістів пустять виключно на оголошення резолютивної частини. Сущенка завели до зали суду у наручниках.

Захист вимагатиме переведення Сущенка під домашній арешт з подальшим проживанням у готелі при Посольстві України у Росії.

Його адвокат Марк Фейгін заявляє, що слідство затягується, і експертизи, призначені у справі, триватимуть до весни.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Лефортовський райсуд тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада.

28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року.

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Теги: #Сущенко