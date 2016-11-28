Арешт Сущенка продовжили ще на два місяці
13:13, 28 листопада 2016Суспільство
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Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт незаконно утримуваного у Росії українського журналіста Романа Сущенка до 30 січня 2017 року.
Сущенко на суді в Москві / Фото УНІАН
Про це у Twitter написав адвокат Марк Фейгін.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею".
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Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство". Лефортовський райсуд тоді прийняв рішення заарештувати журналіста до 30 листопада.
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