Арешт Сущенка продовжили ще на два місяці

Про це у Twitter написав адвокат Марк Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею".

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Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство". Лефортовський райсуд тоді прийняв рішення заарештувати журналіста до 30 листопада.