Росія хоче спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні - СБУ
Російська Федерація має на меті спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні для приведення до влади проросійських сил та зміни зовнішньополітичного курсу держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублик.
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Говорячи про плани Росії з дестабілізації ситуації в Україні, він зауважив, що метою плану є "внутрішня дестабілізація - це організація дострокових парламентських виборів в нашій державі з метою приведення до влади і посилення проросійських сил в новому парламенті і виключно з перспективою ревізії європейського курсу і зміни зовнішньополітичного вектору нашої держави".
Старт активних дій, зазначив Дублик, заплановано на 15 листопада - із "Всеукраїнської акції протесту банківських вкладників". З 17 листопада основний акцент протестних акцій зміщуватиметься на питання підвищення комунальних тарифів.
Акції протесту мають перерости у блокування урядових структур, розширення претензій та вимог до влади, наголосив він.
"За задумом російських кураторів, акціям протесту планується створити видимість масової підтримки, зокрема, вже розгорнута активна агітація в соціальних мережах, яку активно російські спецслужби використовують на теренах нашої держави", - сказав Дублик.
Він додав, що дані, отримані СБУ та Службою зовнішньої розвідки України, свідчать, що російські «сценаристи» запланували проведення під час цих заходів так званих «масових безладів» і навіть «до того, щоби хтось отримав під час протистояння з органами поліції чи правоохоронними органами певних ушкоджень».
"Це вони трактуватимуть на своїх російських телеканалах, що українська влада не може втримати контроль в столиці України й інших регіонах держави", - сказав Дублик.