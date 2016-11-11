Росія хоче спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублик.

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Говорячи про плани Росії з дестабілізації ситуації в Україні, він зауважив, що метою плану є "внутрішня дестабілізація - це організація дострокових парламентських виборів в нашій державі з метою приведення до влади і посилення проросійських сил в новому парламенті і виключно з перспективою ревізії європейського курсу і зміни зовнішньополітичного вектору нашої держави".

Старт активних дій, зазначив Дублик, заплановано на 15 листопада - із "Всеукраїнської акції протесту банківських вкладників". З 17 листопада основний акцент протестних акцій зміщуватиметься на питання підвищення комунальних тарифів.

Акції протесту мають перерости у блокування урядових структур, розширення претензій та вимог до влади, наголосив він.

"За задумом російських кураторів, акціям протесту планується створити видимість масової підтримки, зокрема, вже розгорнута активна агітація в соціальних мережах, яку активно російські спецслужби використовують на теренах нашої держави", - сказав Дублик.

Він додав, що дані, отримані СБУ та Службою зовнішньої розвідки України, свідчать, що російські «сценаристи» запланували проведення під час цих заходів так званих «масових безладів» і навіть «до того, щоби хтось отримав під час протистояння з органами поліції чи правоохоронними органами певних ушкоджень».

"Це вони трактуватимуть на своїх російських телеканалах, що українська влада не може втримати контроль в столиці України й інших регіонах держави", - сказав Дублик.